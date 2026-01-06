Пора возвращаться: врач о том, как сбросить до 2 кг за новогодние праздники

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Можно ли прийти в форму за несколько дней до выхода на работу?

Как быстро сбросить пару килограмм в конце каникул

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Диетолог Селезнева: не надо затягивать с возвращением к привычному режиму

Диетолог Татьяна Селезнева считает, что в конце новогодних праздников сбросить до двух килограмм поможет возвращение к привычному режиму питания, а также увеличение физических нагрузок. Об этом эксперт рассказала aif.ru.

«Нет ничего страшного, если вы немного побаловались вкусняшками. Когда же еще баловаться, если не в праздники?» — отметила доктор, добавив, что не нужно затягивать с каникулами.

При этом Татьяна Селезнева уверена: возвращаться к прежнему ритму нужно постепенно. Сделать это можно, например, с 8 января. Специалист не сомневается в том, что за несколько дней с легкостью можно сбросить пару появившихся во время длительного отдыха лишних килограмм.

Для начала, как объяснила Татьяна Селезнева, нужно убрать из рациона тяжелые блюда — майонез, сладости и алкоголь. Благодаря этому уйдет лишняя вода и организм начнет приходить в себя.

«Если к этому добавить еще и физическую активность, то за несколько дней можно вернуться в форму», — добавила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как питаться в январские каникулы без вреда для иммунитета.

