Диеты не нужны: как питаться в январские каникулы без вреда для иммунитета

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

В январские праздники важно не садиться на диеты, а грамотно подбирать продукты, которые помогают восстановиться после холода.

Как питаться в январские каникулы без вреда для иммунитета

Фото: 5-tv.ru

Сбалансированный рацион в январские каникулы помогает снизить риск простуд

Январские каникулы с праздничными застольями, длительными прогулками на морозе и снижением физической активности могут повысить риск простуд и ослабить иммунитет. Однако правильное питание в этот период помогает поддержать защитные силы организма. Об этом в беседе с Life.ru рассказал заведующий кафедрой терапии Университет РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

По словам специалиста, речь идет не о строгих диетах, а о сбалансированном подходе к рациону. В первую очередь в меню стоит включать сезонные фрукты и овощи, богатые витаминами С и А, антиоксидантами и клетчаткой. Апельсины, мандарины, киви, яблоки и гранат помогают укреплять иммунитет, ускоряют восстановление после переохлаждения и поддерживают защитные функции слизистых оболочек.

Не менее важны и овощи — брокколи, шпинат, морковь и свекла. Они снабжают организм железом, цинком и селеном, которые необходимы для полноценной работы иммунных клеток.

Особое внимание эксперт советует уделять белковым продуктам. Нежирное мясо, рыба, птица, яйца и бобовые обеспечивают организм аминокислотами, из которых формируются антитела. Жирные сорта рыбы — лосось, скумбрия и сельдь — дополнительно содержат омега-3 жирные кислоты, снижающие воспалительные процессы и поддерживающие здоровье сосудов.

«Зимнее питание должно быть достаточно калорийным, чтобы компенсировать теплоотдачу на морозе, но при этом лучше избегать чрезмерного потребления тяжелых и жирных блюд, которые перегружают пищеварительную систему и могут ослаблять иммунитет», — отметил Александр Коньков.

Сладости и выпечку эксперт не исключает полностью, однако рекомендует употреблять их умеренно и не заменять ими полноценные приемы пищи. Полезными остаются и кисломолочные продукты — натуральные йогурты и кефир, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, напрямую связанную с иммунным ответом организма.

Кроме того, важно соблюдать питьевой режим. Теплая вода, травяные чаи и компоты помогают увлажнять слизистые оболочки, снижая риск проникновения вирусов.

По словам специалиста, разнообразное и сбалансированное питание в период январских каникул помогает не только снизить вероятность заболеваний, но и быстрее восстанавливаться после морозных прогулок, сохраняя силы и хорошее самочувствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны голодовки после новогодних праздников.

