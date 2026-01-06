Сергей Собянин рассказал о строительстве и реставрации храмов в Москве

Более 110 культовых сооружений уже полностью восстановлены, еще десятки находятся в работе у реставраторов.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

С 2012 года в Москве был построен 151 храм, еще 40 объектов религиозного назначения находятся в стадии строительства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX, отметив, что развитие храмовой инфраструктуры сочетается с масштабной работой по сохранению исторического наследия столицы.

Многие храмы и церкви Москвы являются памятниками архитектуры, поэтому особое внимание уделяется их реставрации. На сегодняшний день полностью восстановлено 113 религиозных сооружений. Среди них — церковь Успения в Вешняках, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря и колокольня в усадьбе Кусково.

Работы по сохранению культовых зданий продолжаются. В настоящее время у столичных реставраторов находятся еще 63 объекта религиозного назначения. Специалисты занимаются укреплением конструкций, восстановлением фасадов, интерьеров и декоративных элементов, а также приспособлением зданий к современному использованию без ущерба для их исторического облика.

Власти подчеркивают, что реставрация храмов и монастырей позволяет не только сохранить уникальные памятники архитектуры, но и поддерживать духовную и культурную среду Москвы, делая их доступными для прихожан и горожан.

Сергей Собянин рассказал о строительстве и реставрации храмов в Москве
