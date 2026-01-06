Таблетка для головы понадобится? Какой силы будет магнитная буря 7 января

Ученые не прогнозируют магнитных бурь 7 января 2026 года. Геомагнитная обстановка останется стабильной и будет соответствовать «зеленому» уровню. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, данные которых приводит URA.RU.

По расчетам экспертов, в течение суток магнитосфера Земли будет находиться в пределах фоновых значений. Кр-индекс будет меняться от 0,1 до 0,5 балла, что как раз не отразится на работе электрооборудования и самочувствии метеозависимых людей.

Вероятность возникновения магнитных бурь в этот день оценивается в 3%, вероятность незначительных возмущений — в 10%. Индекс Ap будет удерживаться на уровне 5, а значение F10.7 составит около 145 единиц (это указывает на умеренную солнечную активность).

В ближайшие дни резких изменений также не ожидается. Согласно прогнозу, 8 января геомагнитная обстановка останется спокойной, при этом показатель F10.7 снизится до 140 единиц. Начало рабочей недели пройдет без геофизических аномалий.

Специалисты при этом учитывают солнечную активность, зафиксированную накануне. Утром 6 января ученые зарегистрировали четыре вспышки класса C. Эксперты отметили, что подобные явления относятся к слабым, однако при определенных условиях способны повлиять на состояние магнитосферы. Вспышки зафиксированы в промежутке с 03:21 до 10:54 по московскому времени.

Прогноз на праздничный период в целом остается благоприятным. На 7 и 8 января геомагнитный фон сохраняется на «зеленом» уровне. На 9 января специалисты прогнозируют кратковременное усиление активности до «оранжевого» уровня — порядка 3–4 баллов, после чего ситуация стабилизируется.

Дополнительной нагрузки на организм не создаст и атмосферное давление. По данным Гидрометцентра, 7 января в Москве оно составит 761 мм ртутного столба, в Санкт-Петербурге — 762 мм. Эти показатели соответствуют сезонной норме и не представляют угрозы для здоровья населения.

