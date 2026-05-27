Переехали: пропавшую в Амурской области мать с пятью детьми нашли спустя месяц

МВД: пропавшую в Благовещенске мать с пятью детьми нашли в съемной квартире

Завершились поиски 33-летней жительницы Амурской области Ольги Кочергиной и ее пятерых детей — они живы и здоровы. Об этом журналистам РИА Новости рассказали представители регионального управления МВД России. Как выяснилось, многодетная мама просто решила переехать в другую съемную квартиру, где и была обнаружена.

«Женщину с детьми нашли, с ними все в порядке», — сообщили правоохранители.

В последний раз исчезнувшую Кочергину видели 30 апреля в Благовещенске. Она ушла из дома на улице Чайковского и словно растворилась в воздухе вместе с отпрысками. Предполагались не только криминальные версии, но и банальная смена места жительства.

К поискам семьи, помимо полиции, подключились сотрудники поисково-спасательного отряда «Амур». Волонтеры призывали сограждан распространять информацию о пропавшей, составляли и публиковали ориентировки. Помимо прочих, возникла версия о бегстве в Белогорск. Как выяснилось, мать с детьми не выезжали из города.

