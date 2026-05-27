«Базовый помощник» и оберег: продюсер Врубель о тяге людей к фильмам ужасов

Продюсер Михаил Врубель: просмотр фильмов ужасов помогает выйти страху и нервам

Почему, а главное, для чего люди смотрят фильмы ужасов и триллеры? Это просто мания испытать бурю эмоций и ощущение непонятного и панического внутреннего беспокойства, или же причина намного глубже, чем может показаться на первый взгляд? Своим мнением на эту тему поделился в интервью 5-tv.ru продюсер фильма «Пропасть» Михаил Врубель.

По его словам, за условные 100 минут зритель дает волю своим триггерам и страхам, быстро их переживая. В итоге он выходит из этого состояния уже совершенно другим — обновленным.

«Я думаю, что это способ в таком коротком периоде времени за 90-100 минут пережить что-то очень пугающее, нервирующее, при этом то, от чего ты не можешь оторваться, таким образом дать выход своим триггерам, нервам, своим страхам из жизни. Быстро их прожить и выйти оттуда таким свежим с низким кортизолом», — объяснил продюсер на премьере фильма «Пропасть».

По словам Врубеля, страх — это не враг, а оберег от больших проблем. Главное — не погружаться в это ощущение слишком глубоко.

«Страх — точно не враг. Это то, что нас оберегает от каких-то очень больших возможных проблем. Главное — это просто не углубиться в эту зону, в это ощущение слишком глубоко. Поэтому это базовый помощник, но, как обычно, главное — не передозировать», — добавил Врубель.

Главный способ борьбы со страхом — это люди, подчеркнул продюсер. Человеку становится легче, когда рядом есть кто-то, с кем можно поговорить, поделиться сокровенным или же собрать собственную команду единомышленников, с которой получится осуществить ту идею, которая немыслима в одиночку.

Удивительно, но психологи как раз-таки говорят об опасности просмотра фильмов ужасов для психики и физического здоровья, особенно у детей, тревожных и впечатлительных людей.

Подобные кинокартины повышают тревожность и стресс, что может провоцировать нарушения сна и ночные кошмары. У некоторых людей страхи могут только усилиться и перейти в стадию фобий.

Кроме того, у некоторых зрителей, особенно у детей, после просмотра могут появиться устойчивые страхи в виде боязни темноты или одиночества, которые сохраняются и во взрослом возрасте.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.