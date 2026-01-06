Прощание откладывается: у «Очень странных дел» появится неожиданный спин-офф

У сериала «Очень странные дела» появится спин-офф

По вселенной сериала «Очень странные дела» официально готовится спин-офф. Несмотря на то, что 31 декабря вышел финальный эпизод пятого сезона и история культового шоу была завершена, стриминговый сервис Netflix объявил о новом проекте, связанном с сериалом. Как сообщает Variety, дата премьеры уже определена, хотя подробности до недавнего времени держались в секрете.

Создатели намеренно сохраняют интригу вокруг формата и содержания будущего проекта. Известно лишь, что он станет своеобразным дополнением к финалу и особым способом попрощаться с миром Хоукинса, который зрители наблюдали на протяжении десяти лет.

Шоураннеры сериала — братья Даффер — в интервью пояснили, что спин-офф будет сосредоточен на новой мифологии и не станет прямым продолжением оригинальной истории. В центре сюжета окажется загадочный камень, связанный с воспоминаниями Генри Крила, показанный в одном из финальных эпизодов пятого сезона. При этом Изнанка в новом проекте затрагиваться не будет, а действие развернется вокруг других персонажей и иной сюжетной логики. Актеры оригинального сериала к своим ролям возвращаться не планируют.

По словам Мэтта Даффера, проект не станет углубленным исследованием Пожирателя разума или уже знакомых угроз. Напротив, авторы делают ставку на свежую концепцию, которая при этом даст ответы на некоторые вопросы, оставшиеся после финала основного сериала.

Работу над концепцией спин-оффа братья Даффер намерены начать в ближайшее время. Кроме того, в этом году Netflix выпустит еще один проект во вселенной сериала — анимационный спин-офф «Очень странные дела: Истории из 85-го». Его события развернутся между вторым и третьим сезонами оригинального шоу.

