В Москве правоохранительные органы сорвали фестиваль Harvest Fest

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 47 0

После рейда организаторы объявили об отмене мероприятия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вечером 6 января в московский клуб «МО», где проходил фестиваль андеграундных рок-коллективов Harvest Fest, пришли сотрудники правоохранительных органов с проверкой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. 

По словам очевидцев, силовики проверяли документы у посетителей, а также провели несколько задержаний. Отмечается, что часть присутствующих была вынуждена лечь на пол лицом вниз.

Кроме того, в ходе выполнения редакционного задания возле клуба был задержан корреспондент программы «Экстренный вызов» на РЕН ТВ Антон Шлячков. Позднее его отпустили.

После произошедшего организаторы объявили об отмене фестиваля. Причины визита представителей правоохранительных структур на мероприятие пока не раскрываются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Последние новости

1:44
Путин призвал детей бойцов СВО гордиться своими родителями
1:25
Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
0:59
В Москве правоохранительные органы сорвали фестиваль Harvest Fest
0:57
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова
0:50
Силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа
0:31
Уиткофф: переговоры по Украине находятся на финальной стадии

Сейчас читают

Рождественские богослужения в Москве и Петербурге: когда начинаются службы
Рождественское Богослужение в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Рождественское Богослужение в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео