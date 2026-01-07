«Искали конкретных людей»: очевидец о рейде силовиков на фестивале Harvest Fest

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Правоохранители общались с гостями вежливо и в рамках своих полномочий.

Рейд на фестиваль Harvest Fest в Москве — последние новости

Фото: 5-tv.ru

Силовики искали конкретных людей на фестивале Harvest Fest в Москве

В ходе рейда на фестивале андерграунд-рок-групп Harvest Fest в Москве сотрудники правоохранительных органов искали каких-то конкретных людей. Об этом 5-tv.ru рассказал один из посетителей мероприятия, пожелавший остаться анонимным.

По словам мужчины, он вышел на улицу подышать воздухом, где увидел приближающуюся к бару группу силовиков.

«Вежливо, но на повышенных тонах попросили всех лечь лицом в пол. По моему мнению, работали максимально культурно… Говорят ложиться — значит, нужно ложиться, даже на грязный пол. ОМОН работал», — рассказал он.

Очевидец отметил, что некоторые группы и поклонники тяжелой музыки балансируют на грани объявленных в России противозаконных вещей. На фестивале, по его словам, многие посетители были нетрезвыми и не понимали происходящего.

«Насколько я понял, искали каких-то конкретных людей. Не знаю кого. Музыкантов, экстремистов, может, кто-то что-то сказал лишнего в интернете… Каких-то торчков поймали», — добавил мужчина.

Очевидец рассказал, что в ходе рейда, учитывая специфику работы ОМОНа, силовики общались с гостями вежливо и в рамках своих полномочий.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, о рейде силовиков на музыкальный фестиваль стало известно вечером 6 января. Сотрудники силовых служб ворвались в заведение, после чего у нескольких человек проверили документы и провели несколько задержаний.

Пострадал корреспондент программы «Экстренный вызов» на РЕН ТВ Антон Шлячков, который выполнял задание редакции возле столичного бара. Его попытка зафиксировать обстановку вокруг заведения вызвала у правоохранителей агрессивную реакцию. Они начали кричать, заломали ему руки за спину, после чего повалили на землю и затащили внутрь бара. Там, как утверждает Шлячков, его окружили и начали избивать.

В результате у корреспондента заметна ссадина на глазу после удара, а также на спине после применения электрошокера.

Спустя примерно 40 минут ожидания мужчину все же отпустили.

«Искали конкретных людей»: очевидец о рейде силовиков на фестивале Harvest Fest
