«Хорошая закваска»: ученые извлекли дрожжи из древнего человека и испекли хлеб

Japan Today: в Италии извлекли дрожжи из мумии древнего человека и испекли хлеб

Сотрудники итальянского исследовательского института Eurac обнаружили жизнеспособные дрожжи в организме знаменитой ледяной мумии Этци и использовали их для приготовления хлеба. Об этом сообщает Japan Today.

Согласно данным исследования, ученым удалось идентифицировать сразу четыре вида дрожжевых грибков, способных существовать при экстремально низких температурах. Эти микроорганизмы были найдены не только в кишечнике древнего человека, но и на его коже, и в талой воде, образовавшейся при частичной разморозке останков.

Исследователи потратили около трех месяцев на то, чтобы успешно размножить культуру в лабораторных условиях и добиться стабильного брожения теста.

«У нас получилась очень, очень хорошая закваска», — со смехом сказал ведущий автор научной работы Мохамед Сархан.

На вопрос, не собираются ли ученые использовать дрожжи для приготовления пива, он ответил, что это в планах.

Мумия Этци, возраст которой превышает 5300 лет, была обнаружена немецкими туристами в 1991 году в леднике на границе Австрии и Италии. Тело мужчины, убитого стрелой в спину, сохранилось в идеальном состоянии благодаря постоянной температуре минус шесть градусов.

Ученые установили, что древние дрожжи попали в тело охотника вскоре после его гибели, так как степень повреждения их ДНК совпадает с биологическими показателями самой мумии.

Мохамед Сархан отметил, что микробиом ледяного человека оказался сложной и активной экосистемой, а не просто застывшей капсулой времени. Дальнейшие тесты показали, что найденные грибки обладают уникальной способностью расщеплять токсичный фенол.

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