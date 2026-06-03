Сальдо рассказал о Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 29 0

После потери водохранилища региону пришлось перестраивать подход к сельскому хозяйству.

Как восстанавливается Херсонская область после Каховской ГЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

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Сальдо: Херсонская область меняет сельское хозяйство после разрушения ГЭС

Херсонская область постепенно восстанавливается после разрушения Каховской ГЭС, которое произошло в июне 2023 года и серьезно ударило по экономике, сельскому хозяйству и экологии региона. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с «Известиями».

По его словам, после потери водохранилища региону пришлось перестраивать подход к сельскому хозяйству. В области стали делать ставку на культуры, которым требуется меньше влаги, а для полива начали активнее использовать подземные источники.

«Начали возвращаться к менее влаголюбивым культурам. Больше стали высаживать растения, которые связаны с овощеводством. Для полива используются подземные источники», — рассказал Сальдо.

Губернатор отметил, что разрушение Каховской ГЭС изменило привычную систему работы аграриев. При этом регион начал развивать направления, которые были распространены еще до строительства гидроэлектростанции. В первую очередь речь идет о животноводстве.

«Возвращаемся к старым, но продуктивным направлениям сельского хозяйства: овцеводство, крупный рогатый скот, производство молока. Все это начало заполнять ниши, утраченные с разрушением водохранилища», — заявил Сальдо.

Одной из главных задач стало восстановление водоснабжения населенных пунктов. По словам главы региона, для этого меняли изношенные коммуникации и приводили систему в рабочее состояние.

«Заменены старые трубы, которые были неисправны. На сегодняшний день водоснабжение населенных пунктов, где не было воды, почти подошло к нормативам», — отметил губернатор.

Также Сальдо подчеркнул, что восстановление региона идет сразу по нескольким направлениям. Власти решают вопросы с водой, поддерживают сельское хозяйство и ищут новые возможности для развития экономики после утраты прежней водной инфраструктуры.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) случился в ночь на 6 июня 2023 года. В результате в Херсонской области затопило 14 населенных пунктов с населением около 16 тысяч человек на правом берегу Днепра, и 14 с населением около 22 тысяч человек — на левом.

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