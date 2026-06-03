Фильм «Буратино» покажут на Фестивале российского кино в Сербии

Гендиректор НМГ Баланова: фильм «Буратино» объединит народы России и Сербии

Новую экранизацию сказки «Буратино» покажут на Фестивале российского кино в Сербии. Картина войдет в программу смотра, который пройдет с 9 по 30 июня в крупных городах страны. Об этом сообщили в пресс-службе РОСКИНО.

Фильм представят Art Pictures Distribution и режиссер Игорь Волошин.

Показы состоятся в рамках Дней духовной культуры России в Сербии. Участниками фестиваля станут Белград, Ниш, Суботица, Пирот, Александровац, Варварин, Крушевац, Алексинац, Сокобаня и Ягодина. Организатором выступает РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что фестиваль помогает укреплять дружбу и взаимопонимание между народами через кино.

«Фестиваль российского кино в Сербии — это важный шаг на пути к укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами через искусство кино. Мы рады вновь представить сербским зрителям богатство жанров российского кинематографа — сюжеты, которые отражают наши ценности и традиции», — подчеркнула Любимова.

Широкая география показов говорит об интересе сербской аудитории к российским фильмам. Также министр добавила, что насыщенная программа позволит фестивалю стать заметным событием в культурной жизни Сербии.

Отдельное внимание в программе уделят музыкальной сказке «Буратино». Показы фильма в Сербии пройдут с 10 по 18 июня. Представлять картину приедет ее режиссер Игорь Волошин. Главные роли исполнили актеры Виталия Корниенко, Александр Яценко, Александр Петров, Федор Бондарчук, Марк Эйдельштейн, Виктория Исакова и другие российские артисты.

Культурный диалог между Россией и Сербией

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова подчеркнула, что Россию и Сербию связывают особые отношения, общая историческая память и близкие культурные связи.

«Мы рады, что именно в рамках фестиваля российского кино при поддержке РОСКИНО сербская аудитория познакомится с фильмом „Буратино“ — современной интерпретацией одной из самых любимых несколькими поколениями зрителей историй», — отметила Баланова.

Она выразила уверенность, что картина вызовет искренний интерес у зрителей и станет частью живого культурного диалога между двумя странами. Баланова также напомнила о российско-сербском проекте «Альпийская баллада», который должен выйти в следующем году и стать первой копродукцией такого уровня в новейшей истории сотрудничества двух стран.

Россия и Сербия подписали соглашение о взаимодействии в области кинематографии в 2025 году. Первым фильмом, созданным в рамках этого документа, стала «Альпийская баллада». В картине сыграют актеры Милош Бикович, Иван Янковский и другие российские и сербские артисты.

Генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина добавила, что участие «Буратино» в фестивале имеет особое значение, поскольку сербские зрители традиционно тепло принимают российское кино.

«Для нас участие в подобных международных проектах — это возможность не только познакомить зарубежных зрителей с современной российской картиной, но и укрепить культурные связи между нашими странами через кино, которое объединяет разные поколения», — прокомментировала Корчагина.

Международная дистрибуция фильма расширилась

Режиссер Игорь Волошин рассказал, что в последние месяцы получает много отзывов о фильме от зрителей, коллег и зарубежных кинематографистов. По его словам, картину сравнивают с такими известными работами, как «Пиноккио» Маттео Гарроне и кукольный анимационный фильм Гильермо дель Торо.

«Я часто слышу, что наша картина абсолютно конкурентоспособна, при этом ни на что не похожа и вызывает сильнейшие эмоции у зрителей всех возрастов, особенно у взрослых», — отметил Волошин.

Он добавил, что после презентации на каннском кинорынке Marche du Film возможности международной дистрибуции фильма расширились. По словам режиссера, «Буратино» задуман не только как сказка, но и как история о любви, преданности, справедливости, чистоте человеческих отношений и победе добра над злом.

«Наша картина — настоящий визуальный аттракцион: в кино еще никто так не снимал деревянную куклу, марионетку, которая ожила в мире людей. И это, мне кажется, будет интересно зрителям как в России, так и за рубежом», — сказал Волошин.

Производством фильма занимались кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, Первый канал, Плюс Студия и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором кинотеатральных прав фильма в России выступает НМГ Кинопрокат. Эксклюзивным дистрибьютором цифровых, телевизионных и зарубежных прав является Art Pictures Distribution.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, фильмы «Буратино» и «Есть только МиГ» получили награды на юбилейном V фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+.

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