От праздников к школьным будням: как адаптировать ребенка к учебе после каникул

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Простые правила помогут ученику легче перенести переход от отдыха к образовательному процессу.

Как приучить ребенка к учебе после каникул

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Нужно постепенно адаптировать ребенка к школе после новогодних каникул

Школьникам так же тяжело возвращаться к учебному процессу после новогодних праздников, как и родителям. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.

Чтобы не допустить выгорания при резком переходе от расслабленного отдыха и веселья к строгим рамкам школьного расписания, необходимо мало-помалу адаптировать психику к реалиям учебных будней. За несколько дней до похода в школу следует начать налаживать режим — плавно переходить к раннему вставанию и укладыванию в одно и то же время. Это поможет ребенку быть продуктивным. Сдвигать время пробуждения можно начать за 3-4 дня до учебы, советует эксперт.

То же самое касается распределения нагрузки — в этом пункте ключевая задача родителя — не допустить переутомления, подчеркнула Екушевская. В частности, следует определить, какие школьные кружки и секции допобразования обязательны, а какие можно отложить на следующую неделю. Физическая нагрузка также поможет адаптировать сына или дочь к долгим сидениям за партой и зубрежке — следует больше гулять в свободное время, дышать свежим воздухом, восстанавливая ресурсы ума и тела. Здоровой привычкой может стать прогулка продолжительностью как минимум в час после школы, прежде чем ребенок сядет за домашнее задание.

В целом включение школьника в учебный процесс может занять одну-три недели. Родителю следует быть терпеливым и внимательным к состоянию ученика в этот период, отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о десяти тревожных признаках речевых нарушений у детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

