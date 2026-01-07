«Важная веха»: у берегов Дании нашли гигантский средневековый корабль

У берегов Дании нашли гигантский средневековый корабль

У побережья Копенгагена ученые сделали находку, которую уже называют одной из самых значимых для морской археологии последних лет. На морском дне был выявлен хорошо сохранившийся корабль, построенный предположительно в XIV веке. В научной документации он значится под названием Svælget 2. Об этом сообщает Музей кораблей викингов в Роскилле, в каталог которого включено судно.

«Эта находка — важная веха в морской археологии. Это самое большое из известных нам зубчатых колес, и оно дает нам уникальную возможность понять, как строились и как жили на борту крупнейших торговых судов Средневековья», — говорит морской археолог и руководитель раскопок Отто Ульдум.

Исследование судна проводилось в рамках масштабной подводной экспедиции: археологи выполнили 289 погружений, чтобы подробно изучить конструкцию корпуса. Анализ показал, что перед ними — крупнейший из известных на сегодня винтовых кораблей. Его размеры впечатляют даже по современным меркам: около 28 метров в длину и почти девять метров в ширину. По расчетам специалистов, судно могло брать на борт до 300 тонн груза.

Сохранность корабля позволила не только реконструировать его технические характеристики, но и заглянуть в повседневную жизнь средневековых моряков. Во время раскопок были подняты предметы личного обихода экипажа — обувь, расческа, посуда, деревянный поднос. Эти находки дают представление о быте команды и уровне материальной культуры того времени.

По мнению исследователей, подобные винтовые суда играли ключевую роль в транспортной системе Северной Европы в Средние века. Их использовали для перевозки продовольствия, древесины, кирпича и других грузов, необходимых для торговли и строительства. Обнаружение Svælget 2 позволяет существенно расширить представления о масштабах морской торговли и развитии судостроения в Европе XIV века.

