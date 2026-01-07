«Печаль и боль переполняют»: в Сен-Тропе прошли похороны Брижит Бардо

В Сен-Тропе прошли похороны Брижит Бардо

В Сен-Тропе — городе, который стал для нее спасением от славы и домом на полвека, — прошли похороны одной из самых узнаваемых женщин XX века, Брижит Бардо. Актриса ушла из жизни в возрасте 91 года, оставив после себя не только кинематографическое наследие, но и десятилетия борьбы за права животных. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Последний путь в Сен-Тропе

Похороны Брижит Бардо состоялись в среду, 7января, в Сен-Тропе — курортном городе Французской Ривьеры, где она жила более 50 лет после ухода из кино на пике мировой славы. Церемония носила закрытый характер, однако жители города и поклонники смогли проститься с актрисой: процессия прошла по узким улочкам под аплодисменты собравшихся.

Сотни людей наблюдали за прощанием с помощью больших экранов, установленных в порту и на центральных площадях города, который Бардо давно называла своим убежищем от публичной жизни.

Служба и прощальные слова

Отпевание прошло в католической церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон. Под звуки «Аве Марии» в исполнении Марии Каллас в храме собрались близкие актрисы — ее муж, сын и внуки, а также друзья семьи и представители Фонда Брижит Бардо по защите животных.

Прощальная речь, прозвучавшая во время службы, была посвящена не только ее человеческим качествам, но и ее преданности братьям меньшим.

«Печаль и боль переполняют меня. Мы будем видеть ее во сне. В нашем сне Бриджит появляется в огромном белом пространстве, и внезапно… появляются тысячи тюленей. . Все животные, которых она спасла и которых любила, выстраиваются за ней в процессию… Тысячи животных говорят: Бриджит, мы будем скучать по тебе, мы так сильно тебя любим, спасибо тебе, — сказал Макс Гуаццини, друг актрисы и генеральный секретарь ее фонда.

Последнее пристанище

Актрису похоронили в строгой конфиденциальности на морском кладбище с видом на Средиземное море — там же, где покоятся ее родители. Это место считается одним из самых живописных в регионе.

Среди деятелей культуры, похороненных здесь, — режиссер Роджер Вадим, первый муж Бардо и автор фильма «И Бог создал женщину», который навсегда изменил ее судьбу и сделал мировой звездой.

Смерть после долгой борьбы с болезнью

Брижит Бардо скончалась 28 декабря в своем доме на юге Франции. По словам ее мужа Бернара д’Ормаля, причиной смерти стал рак: актриса перенесла две операции и до последних дней сохраняла ясность ума. Он отмечал, что даже в финальный период жизни она продолжала беспокоиться о судьбе животных и деятельности своего фонда.

Жизнь после славы

Бардо ушла из кино в 1973 году, в возрасте 39 лет, завершив международную карьеру, насчитывавшую более двух десятков фильмов. Именно она стала символом чувственности и освобождения Франции послевоенной эпохи, а ее образ — одним из самых тиражируемых в мире.

После ухода с экранов она сознательно выбрала уединенную жизнь на вилле Ла-Мадраг у моря. Основанный ею фонд стал одной из самых влиятельных зоозащитных организаций Европы.

Спорная, но культовая фигура

Даже покинув киноиндустрию, Бардо оставалась заметной общественной фигурой. Ее радикальные высказывания, политические симпатии и поддержка ультраправых движений неоднократно вызывали резонанс и критику. Тем не менее для многих французов и поклонников по всему миру она навсегда осталась прежде всего иконой.

