Западноевропейские государства своими инициативами по размещению военных сил на Украине повышают вероятность прямого столкновения с Россией. Об этом 7 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, опубликовав комментарий в социальной сети X.

Глава венгерского МИД отреагировал на итоги встречи так называемой «коалиции желающих», которая прошла в Париже. По его словам, обсуждаемые там подходы вызывают серьезную тревогу.

Сийярто отметил, что стремление ряда стран Западной Европы обеспечить военное присутствие на Украине, по его мнению, напрямую усиливает риск эскалации и может привести к открытому конфликту с Россией.

При этом он подчеркнул, что Будапешт сохраняет приверженность дипломатическому пути. Венгрия, как заявил министр, поддерживает мирные переговоры и выступает за контакты на высшем уровне между США и Россией. Одновременно он раскритиковал решения Брюсселя, которые, по оценке венгерской стороны, не способствуют деэскалации, а наоборот, приближают обострение ситуации.

Ранее, 17 декабря 2025 года, Петер Сийярто уже высказывал резкую критику в адрес западноевропейских лидеров, обвиняя их в «военном фанатизме» и попытках помешать диалогу между Москвой и Вашингтоном. Тогда он заявлял, что руководство ЕС и ряда стран Западной Европы, по его мнению, блокирует мирные инициативы и выступает против переговоров между Россией и США на высоком уровне.

