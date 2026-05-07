МИД России предупредил об опасности вакансий с высокой зарплатой в Таиланде

Министерство иностранных дел РФ призвало россиян с осторожностью относиться к объявлениям о высокооплачиваемой работе в Таиланде. Об этом написали на сайте ведомства.

Там предупредили, что за подобными предложениями на самом деле могут скрываться транснациональные преступные группировки.

В МИД сообщили, что мошенники часто размещают вакансии в интернете, в которых обещают официальное трудоустройство в сфере туризма, перевода, модельного бизнеса или делового администрирования. Тогда как на практике соискатели нередко попадают в преступные схемы.

Россияне, откликающиеся на подобные объявления, фактически выходят на связь не с работодателями, а с организованными криминальными структурами, как пояснили в ведомстве.

До этого в посольстве России в Таиланде рассказали об освобождении двух россиянок из мошеннических кол-центров Мьянмы. После этого женщин передали для возвращения на родину.

Также появилась информация, что иностранцам обещают зарплату до пяти тысяч долларов за работу в так называемых скам-центрах в странах Азии. При этом людей могут перепродавать между группировками или вовлекать в еще более опасную незаконную деятельность.

Как рассказывал 5-tv.ru, одна из россиянок, которая смогла выбраться из подобного центра, рассказала, что вербовка обычно начинается через Telegram-каналы с вакансиями за рубежом. Объявления похожи на обычные предложения о работе и публикуются в популярных группах, посвященных трудоустройству в Таиланде, на Бали и в других азиатских странах.

На первом этапе общения с предполагаемым работодателем, как пояснила девушка, все кажется легальным: кандидата расспрашивают об опыте работы, обсуждают условия и проводят подобие собеседования. Именно это и создает у людей ощущение безопасности.

Однако позже выясняется, что за вакансиями скрываются преступные структуры. Россиянка отметила, что попавшие в такие центры люди фактически оказываются в рабстве, из которого жертв могут перепродавать между группировками и заставлять участвовать в незаконных операциях.

