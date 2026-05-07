Глава МИД Германии допустил возможность разговора Мерца с Путиным

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Берлин выразил готовность к более активному участию в переговорах между Москвой и Киевом.

Когда состоится разговор Путина и Мерца: о чем поговорят

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Мерц может провести разговор по телефону с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц в будущем может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью агентству Bloomberg.

По словам главы немецкого МИД, подобный контакт возможен в том случае, если появятся условия для переговорного процесса и со стороны России будет заметна готовность к диалогу. Вадефуль уточнил, что в таком случае канцлер Германии рассмотрит возможность разговора с российским лидером.

Также министр подчеркнул, что Германия вместе с европейскими союзниками, в числе которых Великобритания, готова принимать более активное участие в переговорах между Россией и Украиной.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung призвала власти ФРГ готовиться к прямому диалогу с Москвой. В публикации отмечалось, что Берлину следует самостоятельно отстаивать собственные интересы, а не перекладывать эту задачу на США.

Кроме того, посол России в Берлине Сергей Нечаев заявлял о готовности Москвы к восстановлению сотрудничества с Германией.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Путин проведет международные встречи в Москве в День Победы.

