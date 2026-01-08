Обломки БПЛА упали на частный дом в Краснодарском крае

В хуторе Трудобеликовский, расположенном в Красноармейском районе Краснодарского края, фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на территорию частного домовладения. Об этом 8 января проинформировал Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В официальном сообщении уточняется, что в результате происшествия были повреждены кровля дома и навес, при этом пострадавших нет. На месте инцидента задействованы экстренные и специализированные службы.

Аналогичный случай зафиксирован и в городе Гулькевичи, где обломки БПЛА упали на проезжую часть. В этом эпизоде также обошлось без раненых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО России сбили девять украинских беспилотников над Республикой Крым, Волгоградской областью и Черным морем, об этом сообщили в Минобороны России.

