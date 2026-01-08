Обломки БПЛА упали на частный дом в Краснодарском крае

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 24 0

На месте работают оперативные и специальные службы.

Атака БПЛА на Краснодарский край 8 января

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В хуторе Трудобеликовский, расположенном в Красноармейском районе Краснодарского края, фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на территорию частного домовладения. Об этом 8 января проинформировал Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В официальном сообщении уточняется, что в результате происшествия были повреждены кровля дома и навес, при этом пострадавших нет. На месте инцидента задействованы экстренные и специализированные службы.

Аналогичный случай зафиксирован и в городе Гулькевичи, где обломки БПЛА упали на проезжую часть. В этом эпизоде также обошлось без раненых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО России сбили девять украинских беспилотников над Республикой Крым, Волгоградской областью и Черным морем, об этом сообщили в Минобороны России. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:31
Обломки БПЛА упали на частный дом в Краснодарском крае
5:20
Буш-младший заявлял Путину о необходимости избавиться от наследия холодной войны
4:53
Захваченный США танкер Marinera сменил флаг на российский, когда судно уже преследовали
4:08
В столице холодает: синоптики рассказали о погоде в Москве и области 8 января
3:41
«Хвост набекрень»: очевидица рассказала подробности крушения вертолета в Пермском крае
3:15
Трамп: Венесуэла будет покупать только продукцию США за счет продажи нефти

Сейчас читают

Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций
Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
«Печаль и боль переполняют»: в Сен-Тропе прошли похороны Брижит Бардо
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео