Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Больше всего дронов было сбито над Крымом.

Сколько беспилотников уничтожили 7 января над регионами РФ 

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Спецоперация

Силы ПВО России сбили девять украинских беспилотников над Республикой Крым, Волгоградской областью и Черным морем, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Семь сбито над территорией Республики Крым, один — над территорией Волгоградской области, один — над акваторией Черного моря», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, связанным с созданием и размещением беспилотников большой дальности, а также по складам с боеприпасами и военным имуществом украинской стороны. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерийские подразделения российских группировок.

В результате ударов были поражены объекты производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также склады с боеприпасами и другим военным имуществом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

Тема:
Спецоперация
