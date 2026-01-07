Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА

Больше всего дронов было сбито над Крымом.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Силы ПВО России сбили девять украинских беспилотников над Республикой Крым, Волгоградской областью и Черным морем, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Семь сбито над территорией Республики Крым, один — над территорией Волгоградской области, один — над акваторией Черного моря», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, связанным с созданием и размещением беспилотников большой дальности, а также по складам с боеприпасами и военным имуществом украинской стороны. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерийские подразделения российских группировок.
В результате ударов были поражены объекты производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также склады с боеприпасами и другим военным имуществом.
