Офицеры Вооруженных сил Украины в 2022 году заваривали люки танков перед выходом на боевую задачу. Об этом РИА Новости рассказала анонимная беженка из поселка Ставки в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики.

По словам местной жительницы, когда бойцы Вооруженных сил Российской Федерации открыли огонь по украинским боевым машинам и те начали гореть, украинские танкисты стали кричать, звать на помощь.

Российские военные подбежали к танкам и обнаружили, что люки заварены — вытащить боевиков они так и не смогли, те сгорели живьем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.