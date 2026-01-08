В Липецке мужчина до смерти забил посетителя бара

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 47 0

Нападавший вместе с девушкой покинул заведение, но вскоре был задержан.

Фото, видео: © РИА Новости/ Илья Наймушин; 5-tv.ru

В Липецке 27-летний мужчина до смерти забил посетителя бара

В Липецке мужчина до смерти забил посетителя бара на глазах у его друзей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Липецкой области.

Инцидент произошел в одном из баров города, где между посетителями возник конфликт. В ходе перепалки 27-летний мужчина нанес 29-летнему оппоненту несколько ударов по голове. Затем повалил его на пол и продолжил избивать.

«Смерть мужчины наступила от асфиксии из-за закрытия дыхательных путей кровью», — говорится в публикации СК.

После драки 27-летний нападавший и его спутница покинули заведение, однако вскоре мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью. По информации СК, мужчина признал вину.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что житель Оренбургской области утопил плачущего младенца в ванной. 21-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел в ярость из-за плача ребенка 2024 года рождения. Мужчина применил к младенцу насилие, после чего опустил его в наполненную водой ванну и удерживал до тех пор, пока ребенок не перестал подавать признаки жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

