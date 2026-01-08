В Липецке 27-летний мужчина до смерти забил посетителя бара

В Липецке мужчина до смерти забил посетителя бара на глазах у его друзей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Липецкой области.

Инцидент произошел в одном из баров города, где между посетителями возник конфликт. В ходе перепалки 27-летний мужчина нанес 29-летнему оппоненту несколько ударов по голове. Затем повалил его на пол и продолжил избивать.

«Смерть мужчины наступила от асфиксии из-за закрытия дыхательных путей кровью», — говорится в публикации СК.

После драки 27-летний нападавший и его спутница покинули заведение, однако вскоре мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью. По информации СК, мужчина признал вину.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.

