Мешал выпивать: житель Оренбургской области утопил плачущего младенца

В Бузулуке мужчина утопил плачущего младенца в ванной

В Оренбургской области задержан и заключен под стражу мужчина, который утопил малолетнего ребенка в ванной. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, трагедия произошла в Бузулуке. 21-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел в ярость из-за плача ребенка 2024 года рождения. Мужчина применил к младенцу насилие, после чего опустил его в наполненную водой ванну и удерживал до тех пор, пока ребенок не перестал подавать признаки жизни.

В Следственном комитете отметили, что обвиняемый дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

