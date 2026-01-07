Мешал выпивать: житель Оренбургской области утопил плачущего младенца

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Мужчина уже дал признательные показания.

Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Оренбургской области/su_skr56; Telegram/Прокуратура Оренбургской области/orenprok_56; 5-tv.ru

В Бузулуке мужчина утопил плачущего младенца в ванной

В Оренбургской области задержан и заключен под стражу мужчина, который утопил малолетнего ребенка в ванной. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, трагедия произошла в Бузулуке. 21-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел в ярость из-за плача ребенка 2024 года рождения. Мужчина применил к младенцу насилие, после чего опустил его в наполненную водой ванну и удерживал до тех пор, пока ребенок не перестал подавать признаки жизни.

В Следственном комитете отметили, что обвиняемый дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Ранее 5-tv.ru также сообщал о трагедии, в которой женщина оставила свою дочь с инвалидностью в закрытом автомобиле под палящим солнцем и тем самым лишила ее жизни. Ребенок был прикован к инвалидному креслу, не мог самостоятельно передвигаться и полностью зависел от ухода матери.

