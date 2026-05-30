Еда не при чем: почему появляются отеки и как от них избавиться

Остеопат Агапэ: отеки появляются из работы лимфатической и венозной систем

Отеки на лице по утрам связаны не только с соленой едой или выпитым чаем вечером, но и с работой лимфатической и венозной систем. Об этом в интервью aif.ru рассказал врач-остеопат Олег Агапэ.

Почему появляются отеки

Он отметил, что правильное питание, потребление достаточного количества чистой воды и временный отказ от соленых продуктов не могут полностью избавить человеческое лицо от отеков.

«В таких случаях приходится признать, что причина отечности чаще всего связана не с питанием, а с тем, как работает ваша лимфатическая и венозная системы», — сказал специалист.

Он отметил, что отеки появляются из-за задержки жидкости в тканях, а лицо из-за тонкой кожи и рыхлой соединительной ткани под ней сильно реагирует на этот процесс. По его словам, проблемы могут возникнуть из-за нарушений осанки, травм, хронического стресса, мышечных спазмов и поверхностного дыхания.

Что нужно делать

По словам Агапэ, многие пытаются избавиться от отеков с помощью активного лимфодренажного массажа, однако он дает лишь краткосрочный эффект. Он добавил, что грубое давление стимулирует нервную систему, из-за чего ткани могут удерживать жидкость еще сильнее. Доктор советует прибегнуть к мягкой технике для улучшения лимфо- и венозного оттока при помощи трех упражнений:

Пожимание плечами — подтянуть на вдохе плечи вверх, а на выходе опустить. Это поможет освободить верхнюю апертуру и венозный угол;

Склоненная шея — повороты и наклоны головы в стороны, а свободной рукой выполнить мягкое проглаживание от уха к ключице;

Нежный массаж околоушной области — расположить указательный палец за ухом, а три других — перед ушной раковиной. Необходимо выполнять массирующие движения вверх и вниз, после чего появится ощущение размягчения.

