Светлана Смирнова: производители изготавливают макароны из дешевой муки

Ни для кого не секрет, что самые полезные макароны делаются из твердых сортов пшеницы. Увидев их в магазинах, люди на пачках ищут надпись «макаронные изделия группы А». Однако надпись на упаковке не всегда верна, поскольку некоторые производители используют более дешевую муку. Как выявить полезные макароны? Об этом aif.ru рассказала глава Испытательного центра НИИ хлебопекарной промышленности Светлана Смирнова.

«К сожалению, недобросовестные производители вводят потребителя в заблуждение, позиционируя изделия как изготовленные из муки из твердых сортов пшеницы, тогда как в реальности доля муки из мягкой пшеницы в них может достигать 50%. Так что риск приобретения продукции, не соответствующей заявленным характеристикам, существует», — сказала она.

По ее словам, при выборе макарон стоит убедиться, что они созданы из муки твердых сортов пшеницы. Эксперт рекомендует обращать внимание на цвет — нужные изделия имеют янтарно-желтый цвет. Кроме того, массовая доля лома и крошки в пачке не должна превышать 1,2 процента. Смирнова также советует обращать внимание на стекловидный и гладкий излом, который говорит о высоком качестве продукта. И при варке макароны сохраняют стекловидность, не слипаются и не развариваются.

Специалист заявила, что макароны из твердой пшеницы обладают повышенным содержанием белка — не менее 10,5 процентов, отличаются лучшей клейковиной и насыщенным аминокислотным профилем. Мука из мягких сортов дешевле, но в разы уступает по всем параметрам.

Эксперт добавила, что для идеальных макарон важно соблюдать время варки, которая указана на упаковке. Это поможет им не слипнуться и не развариться.

Ранее 5-tv.ru писал о продуктах, которые можно есть на ночь и не толстеть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.