МВД РФ рассказало о новых правилах пересечения границы для детей

Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Они вступят в силу с 20 января.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

МВД РФ с 20 января отменит выезд детей за границу по свидетельству о рождении

С 20 января 2026 года несовершеннолетние граждане России не смогут выезжать за рубеж по свидетельству о рождении. Действительным документом для пересечения границы останется только заграничный паспорт.

Об этом сообщают журналисты ТАСС со ссылкой на представителей миграционной службы МВД РФ.

В материале отмечается, что внутренний российский паспорт останется пригодным для предъявления при въезде в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Родителям порекомендовали заранее заботиться о соответствующих документах при планировании семейных путешествий и заблаговременно оформлять детские заграничные.

Преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Регина Гильманова пояснила, что новые правила призваны обеспечивать безопасность детей, а также предотвращение их незаконного вывоза.

В частности, они защищают несовершеннолетних от ситуаций, связанных со спорами между родителями или преступлениями. Как подчеркнула эксперт, изменения приведут к дополнительным тратам, оформление документов также занимает время, но забота о детях первостепенна, а потому компенсирует эти неудобства. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько вырастут декретные выплаты в России в 2026 году. Молодые мамы могут воспользоваться сразу несколькими мерами поддержки.

