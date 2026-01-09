МВД РФ рассказало о новых правилах пересечения границы для детей

Они вступят в силу с 20 января.
МВД РФ с 20 января отменит выезд детей за границу по свидетельству о рождении
С 20 января 2026 года несовершеннолетние граждане России не смогут выезжать за рубеж по свидетельству о рождении. Действительным документом для пересечения границы останется только заграничный паспорт.
Об этом сообщают журналисты ТАСС со ссылкой на представителей миграционной службы МВД РФ.
В материале отмечается, что внутренний российский паспорт останется пригодным для предъявления при въезде в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Родителям порекомендовали заранее заботиться о соответствующих документах при планировании семейных путешествий и заблаговременно оформлять детские заграничные.
Преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Регина Гильманова пояснила, что новые правила призваны обеспечивать безопасность детей, а также предотвращение их незаконного вывоза.
В частности, они защищают несовершеннолетних от ситуаций, связанных со спорами между родителями или преступлениями. Как подчеркнула эксперт, изменения приведут к дополнительным тратам, оформление документов также занимает время, но забота о детях первостепенна, а потому компенсирует эти неудобства.
