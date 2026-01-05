«Реальный инструмент»: в 2026 году в России заметно вырастут декретные выплаты

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Молодые мамы могут воспользоваться сразу несколькими мерами поддержки.

На сколько в 2026 году вырастут декретные выплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Чаплин: в 2026 году максимальные декретные выплаты составят 1,3 млн руб

В текущем году, 2026-м, в России заметно вырастут выплаты по беременности и родам. Об этом в беседе с ТАСС сообщил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он уточнил, что установление новой максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 миллиона рублей с этого года — результат последовательной работы по укреплению системы социальной поддержки граждан.

«Это не просто цифра, а реальный инструмент, позволяющий работающим матерям сосредоточиться на самом важном — рождении и воспитании ребенка, не испытывая чрезмерного беспокойства о финансовых вопросах в этот ответственный период жизни», — отметил депутат.

Чаплин уточнил, что размер выплат зависит от множества факторов, включая продолжительность декретного отпуска. По его словам, стандарт — чуть больше 955 тысяч рублей. При осложнениях эта сумма может вырасти на сто тысяч рублей. А если женщина родила двух и более детей, то помощь государства составит порядка 1,3 миллиона рублей.

Депутат также напомнил, что с 2026 года молодые мамы смогут получать сразу несколько социальных выплат, в том числе единовременные и ежемесячные пособия. Нововведение — ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми. В рамках нее в середине года можно будет вернуть часть НДФЛ.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как россиянам с детьми оформить и получить новую государственную выплату.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:44
В США у места судебного слушания по делу Мадуро собрались митингующие
8:26
«Реальный инструмент»: в 2026 году в России заметно вырастут декретные выплаты
8:08
Трамп пригрозил Родригес судьбой Мадуро при принятии «неправильных решений»
7:49
Застрявшие в очереди автобусы с российскими туристами пересекли границу КНР
7:30
Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:05
Холод не в помощь: почему зимой кожа стареет быстрее

Сейчас читают

Трамп пригрозил Родригес судьбой Мадуро при принятии «неправильных решений»
Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео