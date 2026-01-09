Удар ВСУ по Белгороду оставил без света 556 тысяч человек

|
После обстрела перебои сети ЖКХ коснулись 1920 домов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»; 5-tv.ru

Ракетный обстрел Вооруженных сил Украины по объектам инженерной инфраструктуры оставил без света 556 тысяч жителей Белгородской области. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Примерно столько же человек остались без теплоснабжения, а примерно 200 тысяч также лишились стабильного водоснабжения. Всего неполадки с жилищной сетью коснулись 1920 многоквартирных домов, сообщил глава региона. На местах работают аварийные бригады.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, серьезно повредив объект инженерной инфраструктуры. Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности в городе и области за 20 минут до заявления об обстреле.

Украинские боевики регулярно обстреливают российские регионы с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. ВСУ используют ракетное вооружение для обстрелов приграничных территорий России и совершают налеты дронов.

