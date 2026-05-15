Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского

Евгения Алешина
Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков удостоен ордена Святого благоверного великого князя Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя презилента России в Центральном федеральном округе Алексей Еремин.

«Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского», — сказал в ходе выступления на церемонии представления врио губернатора Александра Шуваева в правительстве Белгородской области.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил экс-главу Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. О государственной награде стало известно во время церемонии представления временно исполняющего обязанности главы региона Егора Ковальчука. Александр Богомаз возглавлял Брянскую область три срока подряд, в общей сложности около 12 лет, но в мае 2026 года заявил об отставке с поста губернатора региона.

Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского
