Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем после новогодних застолий

Блогер Ида Галич рассказала о проблемах со здоровьем после новогодних праздников. По ее словам, у нее возникли боли в области поджелудочной железы, которые отдавали в желудок и верхнюю часть спины. О своем состоянии она сообщила в соцсетях.

«На сей раз у Иды Васильевны приступы боли в поджелудочной железе. Тупая боль отдает не только в область желудка, но и в верхнюю часть спины. Лежишь и терпишь, пока боль стреляет от живота к спине. В связи с чем вопрос: стоят ли того вот эти январские обжирания?» — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

В праздники телеведущая не осталась без поддержки. Заботу о ней и детях взял на себя ее жених — бизнесмен Олег Ледвич, от которого летом прошлого года она родила дочь. По словам Галич, Ледвич несколько дней подряд самостоятельно организовывал досуг детей — сына Иды и своей дочери от предыдущих отношений.

«Олег — самый крутой сделанный мной выбор в осознанном возрасте. Просто лучший. Он два дня подряд собирает детвору и уезжает с ними на развлечения без меня, потому что я все еще лежу», — поделилась Галич, добавив, что дети побывали на фабрике подарков, катке и в цирке на проспекте Вернадского.

Несмотря на помолвку, пара пока не оформила брак. Предложение руки и сердца Ледвич сделал Иде еще год назад, однако свадьбу телеведущая решила отложить до полного восстановления после рождения дочери от избранника.

Ранее Ида Галич была замужем за блогером Аланом Басиевым. В этом браке в 2020 году у нее родился сын Леон. Сейчас телеведущая воспитывает двоих детей и продолжает готовиться к будущей свадьбе.

