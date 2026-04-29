Волочкова поставила на место нарколога, предрекшего ей смерть

Анастасия Антоненко
Балерина дала просто дружеский совет или врачу пора побеспокоиться за свою жизнь и здоровье?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поставила на место нарколога Василия Шурова, который недавно предрек ей скорую смерть. В интервью 5-tv.ru она заявила, что чесать языком — дело простое. Корреспондент побывал на премьере ее песни «Кто эти люди».

Экс-прима дружески посоветовала врачу заниматься собственной жизнью и здоровьем, а не пиариться за счет ее имени, которое она создавала годами тяжким трудом. Это угроза жизни или действительно просто совет?

«Обсуждать, осуждать, ребят, ну это же проще — чесать языком, а не ногами», — добавила балерина.

Корреспондент напомнила, как нарколог в одном из интервью заявлял, что Анастасия, по его мнению, не сможет прожить и десяти лет — здоровье не позволит. Он рассказывал, как знаменитость страдает от алкоголизма, а ее окружение этим и пользуется.

Волочкова не стала впадать в эмоции и переходить на грубости, а просто ответила словами из своей новой песни.

«Пока, неудачники, ждите новостей», — улыбчиво сказала она.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, известный нарколог Василий Шуров работал с Волочковой в проекте «Звезды под капельницей». По его словам, ничем хорошим этот эксперимент не закончился. Балерина постоянно говорила о своих прошлых заслугах и упорно игнорировала текущее положение дел.

Эксперт заявлял о готовности вновь взяться за ее лечение, но при условии, если Анастасия сама этого захочет и будет готова меняться.

0:02
Путин призвал регионы России брать пример с Чечни в вопросе рождаемости
23:53
Россиян научили жарить шашлык
23:35
«Есть определенные проблемы»: как температурные качели повлияют на урожай
23:18
«И тут Остапа понесло»: Волочкова впервые рассказала, как в гневе родилась ее фраза «А кто эти люди?»
23:15
Перспективы по разным направлениям: как развиваются отношения России и Конго
22:51
Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Егор Бероев трогательно обратился к молодой супруге: «Душа в душу»
Не для ваших сердец: как выглядят жены российских красавцев-актеров
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео