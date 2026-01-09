«Личная потеря»: умер автор музыки к сериалу «Ликвидация» Энри Лолашвили

Умер автор музыки к сериалу «Ликвидация» Энри Лолашвили

Композитор Энри Лолашвили скончался после продолжительной болезни. О его смерти сообщила актриса и режиссер Фатима Ибрагимбекова.

«Для меня это личная потеря. Более трех лет мы не виделись, и я очень скучала. Мы проводили много времени вместе до его переезда в Тбилиси, встречались почти ежедневно. Энри любил молодежь, дружил не только с детьми своих друзей, но и с их внуками. Мне очень горько осознавать, что я не смогла быть с ним рядом в тяжелые дни его болезни», — написала Ибрагимбекова в личном блоге.

Похороны композитора состоятся в субботу, 10 января, в Тбилиси.

Энри Лолашвили родился 30 марта 1947 года в Тбилиси. Он окончил филологический факультет университета, однако позже решил посвятить себя музыке и в 1985 году завершил обучение в консерватории по классу композиции. Сам автор говорил, что живет «на три города» — Париж, Тбилиси и Москва.

Лолашвили был лауреатом нескольких международных конкурсов и активно работал в кино. В 2000 году он написал музыку к фильму «Нежный возраст» режиссера Сергея Соловьева, а также сыграл в картине роль пианиста.

Музыка композитора звучит в фильмах и сериалах «Робинзониада, или Мой английский дедушка», «Летний дождь», «О любви», «Ликвидация», «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Распутин», «Икона» и других проектах.

