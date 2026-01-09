Женщина устраивала секс-вечеринки с алкоголем для подростков

В американском штате Калифорния начался судебный процесс над женщиной, которую обвиняют в организации тайных алкогольных вечеринок для подростков во время пандемии COVID-19. По версии следствия, именно эти посиделки в частном доме привели к случаям сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщает People.

Вечеринки во время карантина

По данным обвинения, 51-летняя женщина на протяжении нескольких месяцев позволяла своему сыну и его друзьям собираться в доме в городе Лос-Гатос, где подросткам свободно раздавали алкоголь. Следствие считает, что это происходило в разгар ковидных ограничений.

Женщине предъявили 20 обвинений по уголовным статьям, связанным с созданием угрозы для детей, а также более 40 пунктов административных правонарушений за продажу алкоголя несовершеннолетним. Судебный процесс стартовал 1 декабря.

Свидетельства подростков

Один из бывших учеников старшей школы Лос-Гатос рассказал в суде, что ему было 13 или 14 лет, когда он оказался на одной из таких вечеринок осенью 2020 года. По его словам, среди гостей были сын хозяйки дома, девочки, которые «предпочитали молчать» о происходящем, а также мальчики-первокурсники из школьной футбольной команды.

Подросток заявил, что алкоголь хранился в гараже — его прятали в корзине для белья под брезентом.

«После того как ее муж ушел, мы в конце концов вынесли ящики с пивом в комнату. А она сказала: „Подожди, пока он уйдет, ничего не проливай, не делай глупостей“. Все были изрядно пьяны. Я не мог ясно мыслить. Мне было трудно ходить», — рассказал он.

Обвинения в насилии

Согласно судебным материалам, одна из девушек заявила, что хозяйка дома находилась рядом в момент, когда она едва не утонула в джакузи во время сексуального насилия.

Следствие считает, что женщина не просто знала о происходящем, но и сознательно закрывала глаза на опасные ситуации, в которые попадали подростки под воздействием алкоголя.

Что говорит обвиняемая

В декабре женщина сама связалась с журналистами, чтобы пожаловаться на то, как ее изображают в СМИ.

«Им дали иммунитет, чтобы они могли указывать на меня пальцем и не попасть в неприятности. Вот что это такое», — заявила она во время телефонного разговора из тюрьмы.

При этом обвиняемая признала часть ответственности. По ее словам, подобные вечеринки проходили не только у нее дома.

«Это происходило у меня дома. Это происходило в домах других людей, и это стало случаться все чаще и чаще. Подростки хитры. Они находят способ добраться до чего угодно», — добавила она.

Суду предстоит установить, какую роль обвиняемая сыграла в произошедшем и несет ли она уголовную ответственность за последствия подростковых вечеринок.

