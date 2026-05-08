«Хотела быть лучшей мамой»: Виктория Бекхэм ответила на обвинения Бруклина

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

После свадьбы старший сын звездной пары разорвал отношения с семьей.

Как Виктория Бекхэм прокомментировала обвинения Бруклина

Фото: www.globallookpress.com/Ik Aldama

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Виктория Бекхэм впервые ответила на обвинения старшего сына Бруклина Бекхэма

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм нарушила молчание и впервые прокомментировала семейный скандал, в том числе и обвинения старшего сына Бруклина, который после свадьбы перестал общаться с родителями. О своих переживаниях по этому поводу 52-летняя знаменитость рассказала в подкасте бизнесвумен Эммы Греде Aspire.

Жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма отметила: они с мужем никогда не давили на детей, а, наоборот, всегда поддерживали их во всех начинаниях. Звездная пара, как уверяет исполнительница, делала все возможное, чтобы их наследники выросли достойными людьми и в конечном счете смогли «построить свою собственную империю».

«Я всегда хотела быть лучшей мамой, заботиться о детях, но я также чувствую, что часть моей работы — помочь им раскрыть свой полный потенциал. Это никогда не было связано с желанием давить или заставлять», — сказала Виктория Бекхэм, подчеркнув, что мир сейчас совсем другой.

Также певица сказала, что они всегда были близки с Бруклином. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. Виктория Бекхэм заметила: воспитание взрослых детей сильно отличается от воспитания детей помладше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бруклин Бекхэм столкнулся с неожиданным моментом на своей свадьбе с Николой Пельтц. По словам молодого человека, раввин неоднократно называл его именем отца.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:30
«Сейчас нет таких глаз»: актриса Чаннова о фотографиях с фронта
23:15
Лекарство или наркотик? Какие привычные препараты нельзя везти за границу
23:00
Вкусно и полезно: как приготовить овощные чипсы дома
22:55
«Кое-что от Зеленского»: Фицо привез Путину послание от президента Украины
22:45
«История поучительна»: Бутенко о важности военных фильмов для современников
22:37
Захарова сравнила осквернение захоронения в Вене с библейскими истязаниями

Сейчас читают

Хантавирус распространяется по всему миру: миру грозит новая эпидемия?
Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео