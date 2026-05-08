«История поучительна»: Бутенко о важности военных фильмов для современников

Светлана Стофорандова Журналист

Актер считает, что такое кино сейчас необходимо как никогда.

Владимир Бутенко советует знать историю, чтобы не повторять ошибок прошлого

Актер Владимир Бутенко уверен, что исторические фильмы сегодня важны как никогда. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере военной драмы «Семь верст до рассвета».

По мнению артиста, современному поколению необходимо знать историю, чтобы не повторять ошибок прошлого.

«История всегда поучительна. И если обращать внимание на историю, то мы не будем повторять тех ошибок или заново изобретать велосипед», — отметил актер.

Сюжет кинокартины «Семь верст до рассвета» переносит зрителя в зиму 1942 года. В центре истории — оккупированная деревня в Псковской области. Главный герой, старик Матвей Кузьмин, роль которого исполнил народный артист России Федор Добронравов, получает приказ от немцев провести их в тыл красноармейцев. Мужчина соглашается, но вместо короткого пути всю ночь водит врагов по заснеженному бездорожью в метель, заманивая фашистов в смертельную ловушку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что недавно также состоялся премьерный показ фильма «Отец», который рассказывает о жизни сибирского охотника Гавриила Собинова, решившего отправиться на фронт, чтобы найти пропавшего сына.

