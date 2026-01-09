Трамп освободил двух граждан России из экипажа танкера Marinera

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Американский лидер принял это решение в ответ на обращение Москвы.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Американский лидер Дональд Трамп освободил двух граждан России из состава экипажа захваченного судна Marinera. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Президент США принял это решение в ответ на обращение Москвы. Спикер дипведомства отметила, что приветствует шаг Трампа и выразила ему признательность.

Ранее МИД РФ заявило, что внимательно отслеживает все сообщения о высадке военных США на «Маринеру». В ведомстве отметили, что в команде присутствуют российские граждане, и призвали американскую сторону к гуманному и достойному обращению с моряками, напомнив о важности соблюдения их прав и законных интересов.

Как выяснили корреспонденты «Известий», захваченный американцами танкер зафрахтовал частный трейдер под флагом Гайаны — на российский триколор его заменили уже во время следования судна через Атлантический океан, где его начала преследовать Береговая охрана США. Сообщалось, что экипаж корабля состоит из 28 человек — семнадцати украинцев, шестерых грузин, двоих россиян и троих индусов.

