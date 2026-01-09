Трамп освободил двух граждан России из экипажа танкера Marinera

Американский лидер Дональд Трамп освободил двух граждан России из состава экипажа захваченного судна Marinera. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Президент США принял это решение в ответ на обращение Москвы. Спикер дипведомства отметила, что приветствует шаг Трампа и выразила ему признательность.

Ранее МИД РФ заявило, что внимательно отслеживает все сообщения о высадке военных США на «Маринеру». В ведомстве отметили, что в команде присутствуют российские граждане, и призвали американскую сторону к гуманному и достойному обращению с моряками, напомнив о важности соблюдения их прав и законных интересов.

Как выяснили корреспонденты «Известий», захваченный американцами танкер зафрахтовал частный трейдер под флагом Гайаны — на российский триколор его заменили уже во время следования судна через Атлантический океан, где его начала преследовать Береговая охрана США. Сообщалось, что экипаж корабля состоит из 28 человек — семнадцати украинцев, шестерых грузин, двоих россиян и троих индусов.

