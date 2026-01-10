Выставили сумасшедшим идиотом: Джиган о реалити-шоу Оксаны Самойловой

Рэпер Джиган: в реалити-шоу Оксаны меня выставили сумасшедшим идиотом

Рэпер Денис Устименко, более известный как Джиган, остался недоволен итоговым монтажом реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», который показывает будни их семейной жизни. Он заявил, что в итоге увидел себя в искаженном свете. Об этом артист сообщил в интервью на радио Love Radio.

Исполнитель признался, что для него многие эпизоды реалити-шоу с его участием стали неожиданностью. По словам Джигана, он не знал, что во время его личных разговоров с Самойловой шла съемка.

«Для меня многое сюрприз, поэтому не особо мне что-то нравится», — заявил Джиган.

Артист объяснил, что изначально дал согласие на съемки, рассчитывая на легкий и юмористический формат, где он мог бы быть собой — «Джиганом на чилле, на расслабоне». Однако в итоге, на контрасте с кадрами, где фигурировала его жена, его образ был представлен не с лучшей стороны.

«Как будто я идиот какой-то сумасшедший», — резюмировал свое впечатление от просмотра рэпер.

Джиган подчеркнул, что всегда остается честным перед камерой и не играет какую-либо роль, но в контексте общего монтажа и подачи истории это стало выглядеть странно и нелогично.

Шоу «Быть Джиганом и Оксаной» вышло на платформе VK Видео 5 декабря 2025 года; съемки велись за 4 месяца до подачи супругов заявления на развод в октябре.

На проекте Оксана в слезах говорит о потере контакта с мужем и желании «выбрать себя». Блогер видит в шоу шанс показать свою позицию. Суд по разводу продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.