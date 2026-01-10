Илон Маск сделал репост дипфейка британского премьера Стармера в бикини

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал репост сгенерированного нейросетью изображения премьер-министра Великобритании Кира Стармера в откровенном купальнике, сопроводив его провокационным комментарием.

«Они просто хотят запретить свободу слова», — подписал миллиардер публикацию в соцсети Х (бывш. Twitter).

Этот шаг стал ответом на том, что власти Великобритании рассматривают возможность блокировки платформы X на территории страны. Поводом для таких мер стал разрастающийся скандал вокруг чат-бота Grok, принадлежащего Маску.

С конца 2025 года пользователи X активно используют нейросеть Grok для массового создания сексуализированных изображений реальных людей без их согласия. В число жертв, по данным Bloomberg, попадали знаменитости, женщины в хиджабах и даже несовершеннолетние.

Аналитики отмечают, что Grok генерировала до 6 700 подобных изображений в час, в то время как на других платформах за сутки появлялось лишь около 79. При этом сервис практически не накладывает ограничений на создание контента с изображением реальных людей.

Несмотря на волну критики и жалоб от пользователей, чьи образы использовались без согласия, популярность Grok и самой платформы X только выросла. По данным аналитической компании Apptopia, ежедневные скачивания нейросети с 2 января увеличились на 54%, а трафик соцсети — на 25%.

Представители X официально не комментировали ситуацию, однако сам Маск ранее заявлял, что ответственность за создание незаконного контента с помощью Grok лежит на пользователях.

Илон Маск приобрел Twitter в 2022 году и переименовал его в X, объявив о политике максимальной свободы слова, что привело к ослаблению модерации контента. Запущенный им ИИ-чатбот Grok позиционировался как более свободная альтернатива таким моделям, как ChatGPT.

