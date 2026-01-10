Илон Маск сделал репост дипфейка британского премьера Стармера в бикини

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

В число жертв нейросети предпринимателя попали знаменитости, женщины в хиджабах и даже несовершеннолетние.

В чем суть скандала Илона Маска и британских властей

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал репост сгенерированного нейросетью изображения премьер-министра Великобритании Кира Стармера в откровенном купальнике, сопроводив его провокационным комментарием.

«Они просто хотят запретить свободу слова», — подписал миллиардер публикацию в соцсети Х (бывш. Twitter).

Этот шаг стал ответом на том, что власти Великобритании рассматривают возможность блокировки платформы X на территории страны. Поводом для таких мер стал разрастающийся скандал вокруг чат-бота Grok, принадлежащего Маску.

С конца 2025 года пользователи X активно используют нейросеть Grok для массового создания сексуализированных изображений реальных людей без их согласия. В число жертв, по данным Bloomberg, попадали знаменитости, женщины в хиджабах и даже несовершеннолетние.

Аналитики отмечают, что Grok генерировала до 6 700 подобных изображений в час, в то время как на других платформах за сутки появлялось лишь около 79. При этом сервис практически не накладывает ограничений на создание контента с изображением реальных людей.

Несмотря на волну критики и жалоб от пользователей, чьи образы использовались без согласия, популярность Grok и самой платформы X только выросла. По данным аналитической компании Apptopia, ежедневные скачивания нейросети с 2 января увеличились на 54%, а трафик соцсети — на 25%.

Представители X официально не комментировали ситуацию, однако сам Маск ранее заявлял, что ответственность за создание незаконного контента с помощью Grok лежит на пользователях.
Илон Маск приобрел Twitter в 2022 году и переименовал его в X, объявив о политике максимальной свободы слова, что привело к ослаблению модерации контента. Запущенный им ИИ-чатбот Grok позиционировался как более свободная альтернатива таким моделям, как ChatGPT.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:37
Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн домогался до эскортницы в отеле
17:20
В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
17:04
Илон Маск сделал репост дипфейка британского премьера Стармера в бикини
16:51
Турецкого актера Джан Ямана задержали в ходе антинаркотической операции
16:38
Правительство РФ утвердило бесплатное лечение более 20 видов заболеваний
16:26
Улицы Петербурга покрылись сугробами из-за циклона «Фрэнсис»

Сейчас читают

Принц Гарри утаил подробности о брате в мемуарах из-за страха мести
Упс, она снова это сделает: Бритни Спирс объявила о возвращении на сцену
«По чьему приказу?» — Брат Эпштейна утверждает, что финансиста убили
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео