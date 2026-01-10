Три многоквартирных дома пострадали в Воронеже в результате атаки беспилотников ВСУ

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

В небе над городом сбито около 10 дронов.

Последствия атаки дронов ВСУ на Воронеж 10 января 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Судаков

Три жилых дома пострадали в Воронеже в результате атаки беспилотников ВСУ

Три многоквартирных жилых дома получили повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ на Воронеж, пострадали люди. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы. При падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Еще в одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль», — приводит данные глава области.

Всего 10 января по состоянию на 22:56, напоминает Александр Гусев, в небе над Воронежем было уничтожено около десяти дронов ВСУ.

С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.


