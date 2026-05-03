Подросток погиб в результате атаки дронов ВСУ в Запорожской области

В Каменке-Днепровской Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ погиб подросток. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в канале в мессенджере МАКС.

Балицкий уточнил, что атака произошла в тот момент, когда несовершеннолетний находился на улице рядом со своим домом.

«Киевские нацисты убили 15-летнего подростка на дороге в Каменке-Днепровской <…> Удар вражеского беспилотника был целенаправленный. От полученных ранений подросток погиб на месте», — говорится в публикации главы региона.

Балицкий выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что им будет оказана помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгородской области в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа погибли три человека, еще восемь получили ранения. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У них зафиксированы различные повреждения, включая травмы головы, конечностей и брюшной полости.

