Богатства подо льдом: Гренландия скрывает колоссальные запасы ресурсов

The Conversation: Гренландия скрывает колоссальные запасы ресурсов

Гренландия обладает одними из самых масштабных в мире запасов природных ископаемых, необходимых для развития современных технологий. Об этом сообщает издание The Conversation.

В недрах крупнейшего острова планеты сконцентрированы критически важные материалы, включая литий и редкоземельные элементы, которые играют решающую роль в производстве аккумуляторов и электроники. По оценкам экспертов, три месторождения редкоземельных металлов, скрытых глубоко под ледяным щитом, могут оказаться крупнейшими на Земле по своему объему.

Кроме того, Геологическая служба США предполагает, что северо-восточная часть Гренландии может скрывать около 31 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, что сопоставимо с общими запасами сырой нефти Соединенных Штатов.

Геологическая уникальность территории обусловлена ее историей, охватывающей четыре миллиарда лет. Здесь встречаются как древнейшие горные породы, так и редкие кимберлитовые трубки с алмазами. Ученые отмечают, что остров пережил три ключевых процесса формирования ресурсов: горообразование, разломы земной коры и вулканическую активность.

В результате этих процессов в недрах скопились золото, рубины, графит, а также залежи свинца, меди и железа. Особое значение имеют месторождения диспрозия и неодима. Гренландия способна обеспечить более четверти мирового спроса на эти элементы, которые незаменимы для создания ветряных электростанций, ядерных реакторов и двигателей электромобилей.

Несмотря на колоссальный потенциал, добыча ископаемых сопряжена со значительными экологическими и логистическими трудностями. Таяние ледников, вызванное климатическими изменениями, открывает доступ к новым участкам земли, но этот же процесс угрожает уникальному ландшафту острова. С 1995 года площадь растаявшего льда достигла размеров Албании. Власти Гренландии строго регулируют добычу ресурсов через законодательную базу, созданную еще в 1970-х годах.

Тем не менее, растущий интерес со стороны крупных мировых держав, в частности США, может привести к усилению давления на правительство острова с целью ослабления контроля и выдачи новых лицензий на разработку месторождений.

