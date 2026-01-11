«Не могу подобрать слов»: баскетболист Касаткин рад вернуться в Россию

|
Борис Сатаров
Спортсмен признался, что невероятно счастлив снова оказаться на Родине и воссоединиться с близкими.

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Баскетболист Даниил Касаткин: спасибо моей стране и всем людям

Российский баскетболист Даниил Касаткин выразил признательность за свое освобождение и возвращение в Россию из Франции. В ходе беседы с журналистами 11 января атлет подчеркнул, что переполняющие его чувства сложно описать словами.

«Даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив. В первую очередь хотелось бы сказать спасибо моей стране и всем людям, принимавшим участие в моем освобождении», — заявил он.

На данный момент Касаткин уже находится дома в окружении своей семьи.

Спортсмен покинул стены французской тюрьмы в ночь на 8 января. Как сообщил его адвокат Фредерик Бело, решающую роль в судьбе россиянина сыграл отказ премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню подписывать документ об экстрадиции Касаткина в Соединенные Штаты.

Ранее парижский суд одобрил выдачу баскетболиста американским властям, которые подозревали его в совершении киберпреступлений. Российское диппредставительство активно выступало против этого решения, а сам Даниил позже принял решение не подавать апелляцию на постановление суда о выдаче.

В Федеральной службе безопасности официально подтвердили, что возвращение гражданина РФ стало возможным благодаря процедуре обмена. Касаткина обменяли на французского подданного Лорана Винатье*, который ранее был осужден в России за шпионаж.

Процесс передачи состоялся в Москве после того, как французская сторона окончательно отказалась от планов по отправке игрока в США. Ситуация вокруг Касаткина оставалась напряженной с октября прошлого года, когда суд Парижа вынес вердикт об экстрадиции, вызвав протест со стороны российского внешнеполитического ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что баскетболист Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.

