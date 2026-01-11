Вооруженные силы Российской Федерации нанесли результативные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортным узлам 11 января 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, данные цели использовались киевским режимом исключительно для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины. В масштабной операции были задействованы различные рода войск, включая оперативно-тактическую авиацию, ракетные подразделения и артиллерию.

Кроме того, активное участие в выполнении боевых задач принимали расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов, которые позволили добиться высокой точности поражения намеченных объектов инфраструктуры.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо индустриальных и энергетических мощностей, под огонь попали пункты временной дислокации подразделений Вооруженных формирований Украины. Всего атаки были зафиксированы в 149 различных районах. Примечательно, что в этих локациях также находились иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Белогорье в Запорожской области.

