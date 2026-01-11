ВС РФ поразили предприятия ВПК и объекты энергетики Украины

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Цели использовались киевским режимом исключительно для обеспечения нужд ВСУ.

ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли результативные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортным узлам 11 января 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, данные цели использовались киевским режимом исключительно для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины. В масштабной операции были задействованы различные рода войск, включая оперативно-тактическую авиацию, ракетные подразделения и артиллерию.

Кроме того, активное участие в выполнении боевых задач принимали расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов, которые позволили добиться высокой точности поражения намеченных объектов инфраструктуры.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо индустриальных и энергетических мощностей, под огонь попали пункты временной дислокации подразделений Вооруженных формирований Украины. Всего атаки были зафиксированы в 149 различных районах. Примечательно, что в этих локациях также находились иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Белогорье в Запорожской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Более 16 тысяч тонн фермерской продукции приобрели на ярмарках в 2025 году
14:45
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл 22-й титул ATP в карьере
14:30
«Влажными фантазиями британских извращенцев»: Захарова ответила на угрозы в адрес Путина
14:05
Подростки избили мужчину в подъезде жилого дома в Воронеже
13:42
ВС РФ поразили предприятия ВПК и объекты энергетики Украины
13:20
Космический шторм и сияние: Землю накрыла мощная магнитная буря

Сейчас читают

ВС РФ освободили населенный пункт Белогорье в Запорожской области
Перезагрузка власти: в Японии могут досрочно распустить парламент
От мечты к реальности: что не так с жизнью за городом спустя год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео