Умер чемпион Олимпиады-1972 в тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов

Чемпион Олимпиады-1972 в тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов умер в 77 лет

На 78-м году жизни скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов. О его смерти сообщил в Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Руководитель региона отметил, что Киржинов стал первым уроженцем Адыгеи, которому удалось завоевать золотую медаль Олимпийских игр. Кумпилов подчеркнул, что спортсмен сыграл важную роль в развитии тяжелой атлетики как в республике, так и на всероссийском уровне.

Как сообщил ТАСС директор спортивной школы имени Киржинова Рамазан Сиюхов, спортсмен скончался утром в воскресенье в больнице.

«Похороны состоятся сегодня же в Майкопе», — проинформировал Сиюхов.

Мухарбий Киржинов выступал в весовой категории до 67,5 кг. В его спортивной карьере — победы на двух чемпионатах мира (1972, 1973) и двух первенствах Европы (1973, 1974). Кроме того, атлет выигрывал призовые места на чемпионатах мира и континента, четыре раза становился чемпионом СССР, устанавливал рекорды мира и Советского Союза.

