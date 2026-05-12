Статус — свидетель? Певицу Линду доставили на допрос силой

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман), доставили на допрос к следователю силой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее артистка самостоятельно приходила на следственные мероприятия, однако на этот раз правоохранители не предоставили ей такой возможности.

«Статус Линды в уголовном деле Черкасова до сегодняшнего дня был — свидетель. Однако сегодня ее привезли на допрос силой», — рассказал источник.

Окончательное решение о процессуальном статусе певицы примут после завершения всех необходимых следственных действий.

По данным источника, ситуация связана с уголовным делом генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Черкасову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Следствие устанавливает соучастников», — сообщил собеседник из близкого окружения Линды.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе компании «Профит», принадлежащей Черкасову, а также в офисе ООО «Компания Топ 7», оформленном на его супругу.

Следствие проверяет версию о том, что директор ООО «Профит» Дарья Шамова и Линда могли с помощью поддельных документов оформить на себя права на песни артистки, продюсером которых являлся Максим Фадеев.

