«Есть вещи, которых мы не знаем»: чем опасна мутация хантавируса

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Риск изменения структуры остается неопределенным из-за нехватки медицинских данных.

Хантавирус будет ли пандемия мутация вируса последствия

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Sky News: власти опасаются опасной мутации хантавируса

Специалисты во Франции в настоящий момент не могут однозначно подтвердить или опровергнуть факт мутации хантавируса из-за отсутствия достаточного объема исследовательских материалов. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Стефани Рист.

По словам главы профильного ведомства, в распоряжении ученых европейского государства пока нет полной генетической последовательности выявленного патогена.

«Есть вещи, которых мы пока не знаем. Мы еще не располагаем полной последовательностью вируса и не можем быть уверены, что этот вирус не мутировал», — отметила Рист.

Власти подчеркнули, что неопределенность ситуации требует дополнительного времени для детального анализа структуры возбудителя инфекции, чтобы исключить вероятность его адаптации или появления новых, более опасных свойств.

Тревожные новости начали поступать после того, как на территории Франции официально зафиксировали первый случай инфицирования хантавирусом.

Санитарные службы уже ведут активную работу по выявлению потенциальных переносчиков и предупреждению распространения болезни. Под медицинским наблюдением находятся 22 человека, которые вступали в непосредственный контакт с зараженным пациентом.

Ранее крупная вспышка данной инфекции была отмечена на круизном лайнере MV Hondius, выполнявшем рейс из Аргентины в Кабо-Верде. Тогда в результате распространения заболевания на борту судна скончались три человека, что вызвало международную обеспокоенность по поводу безопасности морских путешествий в этом регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
Собянин рассказал, каким будет новое электродепо «Новорижское»
19:14
Быстро и скрытно: как армия России освобождала село на славянском направлении
19:04
Все затянуло дымом: в Хабаровском крае ввели запрет на посещение лесов
18:53
«Куда-то еду на угле»: житель Урала проснулся в грузовом вагоне после вечеринки
18:48
В Якутии 11 человек оказались заблокированы льдом на реке Лена
18:40
Статус «Московская медсестра» стал обязательным для старших сестер города

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео