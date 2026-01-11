Оставшийся без российских туристов финский аэропорт закрыли до конца марта

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 32 0

Пока единственный регулярный вылет из Лаппеенранты запланирован на 23 мая — туристов доставят чартерным рейсом на Родос.

Как работает аэропорт Лаппеенранты без россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аэропорт города Лаппеенранта на юго-востоке Финляндии, испытывающий трудности на фоне отсутствия туристов из России, приостанавливает работу как минимум до конца марта. Об этом 11 января сообщил ТАСС представитель воздушной гавани.

«Диспетчерская вышка не будет работать как минимум до конца суток 28 марта, до этого времени не будет также осуществляться сопровождение в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства», — сообщил сотрудник аэропорта.

Как уточнил собеседник агентства, в указанный период аэропорт сможет принимать лишь единичные рейсы по индивидуальным заявкам. Сейчас единственный регулярный вылет из Лаппеенранты запланирован на 23 мая — чартерный рейс на греческий остров Родос с обратным возвращением 30 мая.

В декабре профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявлял о необходимости открытия границы с Россией для спасения туристической отрасли Финляндии. По его словам, уход российских туристов нанес серьезный удар по сфере, которая в перспективе может столкнуться с полным коллапсом.

Как в ноябре писал 5-tv.ru, регион Южная Карелия на юго-востоке Финляндии, где и находится город Лаппеенранта, несет потери до миллиона евро (около 93 миллионов рублей) в день из-за отсутствия туристического потока из России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

