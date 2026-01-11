В России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Многие россияне получают зарплату с 12 по 15 число месяца. Закон призван помочь им избежать просрочки и пени.

В России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С 1 марта срок оплаты жилищно-коммунальных услуг в России сдвинут с 10-го на 15-е число месяца, сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — сказал Колунов в беседе с РИА Новости.

По его словам, закон приняли для поддержки граждан, так как многие россияне получают зарплату с 12 по 15 число месяца.

«Новый закон позволит людям избежать просрочек и начисления пени», — отметил парламентарий.

Как ранее писал 5-tv.ru, с 1 марта 2026 года квитанции на оплату ЖКХ буду высылать не с 1-го числа месяца, следующего за расчетным, а с 5-го числа. А в случае задержки платежа пени по коммунальным услугам начнут начислять с 31-го дня просрочки на основании ставки рефинансирования Центробанка.

