Сроки передачи показаний счетчиков и оплаты счетов ЖКХ изменились с 1 января 2026 года

Сроки передачи показаний счетчиков и оплаты счетов ЖКХ изменились в 2026 году

С 1 января 2026 года россияне столкнулись с новыми правилами отправки показаний счетчиков и сроков оплаты коммунальных услуг, больше изменений ждет жителей страны с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает портал Life.ru.

В частности, коммунальные квитанции за декабрь 2025 года должны быть оплачены не позднее 12 января 2026 года, так как 10 января в этот раз выпадает на выходной день (по закону срок переносится на ближайший рабочий день. — Прим. ред.).

Юрист Елена Кузнецова объяснила журналистам издания, что отсутствие единой даты формирования квитанций означает, что управляющие компании в разных регионах могут изменять сроки приема показаний индивидуальных счетчиков. В Московской области, например, показания за декабрь принимали раньше обычных сроков, а сами счета формировали до 25 декабря.

«Если обычные даты — с 20-го по 25-е число месяца, то в декабре показания принимали с 14-го по 17-е», — пояснила эксперт.

С 1 марта 2026 года изменятся как даты формирования, так и крайний срок оплаты. Если сейчас квитанции традиционно рассылаются с 1-го числа месяца, следующего за расчетным, то с марта этот период начнет отсчитываться с 5-го числа. Новое правило также продлевает срок оплаты с 10-го до 15-е числа следующего месяца. В случае задержки платежа пени по коммунальным услугам начнут начислять с 31-го дня просрочки на основании ставки рефинансирования Центробанка.

