Мужчина с раком на четвертой стадии узнал об опухоли из-за странного симптома

Ночные пробуждения для посещения туалета оказались едва заметным сигналом, но именно они стали единственным ранним признаком серьезного заболевания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Британец, считавший себя полностью здоровым, обнаружил у себя тяжелую форму рака простаты после первого же обследования, вызванного едва заметным симптомом — частыми ночными походами в туалет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Ужасы, через которые я прошел за шесть лет, меркнут по сравнению с тем, что люди считают немного неловким пройти обследование простаты», — признался 62-летний мужчина.

Ночные пробуждения для посещения туалета оказались едва заметным сигналом, но именно они стали единственным ранним признаком серьезного заболевания. Анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) показал значения, значительно превышающие норму, а биопсия подтвердила рак простаты четвертой стадии с метастазами в лимфатические узлы, легкие и кости.

Мужчина прошел длительное лечение и постоянное медицинское наблюдение. Он подчеркнул, что простое обследование простаты может спасти жизнь, и призвал мужчин не откладывать визит к врачу при любых подозрительных симптомах.

